«تعليم كفر الشيخ» تعلن أسماء الفائزين في مسابقة الأخصائي المثالي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، نتيجة مسابقة الأخصائي المثالي للعام الدراسي 2023 - 2024، تحت إشراف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

ووفقاً لما أعلنته المديرية، فإنّ أسماء الفائزين في مسابقة الأخصائي المثالي للعام الدراسي 2023 - 2024، عن المراحل «الابتدائية، والإعدادية، والثانوية»، كالتالي:

المرحلة الابتدائية

1- إبراهيم نور الدين إبراهيم العشري، مدرسة الزهور الرسمية للغات - إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية - «المركز الأول».

2- رانيا محمد مبروك على زيان، مدرسة شوري الابتدائية - إدارة برج البرلس التعليمية - «المركز الثاني».

3- فيروز فراج إبراهيم زايد، مدرسة سريوة الابتدائية الأم - إدارة بيلا التعليمية - «المركز الثالث».

المرحلة الإعدادية

1- هناء محمد عبد الفتاح السعداوي، مدرسة الإعدادية القديمة بنات - إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية - «المركز الأول».

2- سارة صابر إسماعيل نويجي، مدرسة الدسوقي الإعدادية بنات - إدارة دسوق التعليمية - «المركز الثاني».

3- منال سعيد محمد كامل، مدرسة فوه للتعليم الأساسي - إدارة فوه التعليمية - «المركز الثالث».

المرحلة الثانوية

1- أنوار سامي محمد مبارك نجم، مدرسة بيلا الثانوية بنات - إدارة بيلا التعليمية «المركز الأول».

2- أمل محمد إبراهيم عاشور، مدرسة بلطيم الثانوية الصناعية - إدارة بلطيم التعليمية - «المركز الثاني».

3- نادر أنور عبده حرفوش، مدرسة قلين التجارية العسكرية - إدارة قلين التعليمية - «المركز الثالث».

وكيل الوزارة يهنئ الفائزين في مسابقة الأخصائي المثالي

وهنأ محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الأخصائيين الفائزين والإدارات التعليمية الفائزة، والقائمين على تنفيذ مسابقة الأخصائي المثالي، موجهًا بتكريمهم لتشجيعهم على مداومة الأداء المتميز.