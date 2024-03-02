وزير الداخلية يستقبل نظيره السوداني لتبادل الخبرات وبحث التعاون الأمني

استقبل محمود توفيق وزير الداخلية، الفريق أول شرطة، خليل باشا سايرين وزير الداخلية بجمهورية السودان، والوفد المرافق له خلال زيارته لمصر.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين وأساليب تعزيزها، بالإضافة لآخر المُستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المُشترك.

جهود أجهزة وزارة الداخلية المصرية

وأعرب الوزير الضيف عن تقديره لجهود أجهزة وزارة الداخلية المصرية في المرحلة الراهنة، كما صرح بأن زيارته تأتى في إطار العلاقات الوثيقة والتشاور المُستمر بين مسؤولي البلدين الشقيقين، مُؤكدًا اهتمام بلاده بتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية المشهود لها بالكفاءة في شتى مجالات العمل الأمني، فضلاً عن تطلعه إلى تعزيز قنوات الاتصال وآليات تبادل المعلومات بين الجانبين، في ضوء التحديات الأمنية التي تفرضها الأوضاع الراهنة بالمنطقة.

أهمية دعم رسالة الأمن والاستقرار في المنطقة

ومن جانبه أعرب محمود توفيق- وزير الداخلية، عن ترحيبه بزيارة الوزير السوداني للقاهرة، مُؤكدًا حرص وزارة الداخلية على مدّ جسور التواصل مع أجهزة الأمن السودانية، في ضوء العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين، وترحيبه بتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات مع الجانب السوداني، انطلاقًا من الإيمان الكامل بأهمية دعم رسالة الأمن والاستقرار في المنطقة، مُشددًا على حتمية تضافر الجهود الأمنية في ظل المُعطيات والتطورات، التي استجدت على الساحة الإقليمية خلال الفترة الماضية.