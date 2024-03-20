ما حكم الغرغرة في نهار رمضان؟.. شرط واحد يفسد الصيام

الغرغرة من الممارسات البسيطة التي تُستخدم للوقاية من أمراض الفم والحلق، وتأخذ حيزا خاصا في شهر رمضان، إذ يحرص المسلمون على ممارستها لأغراض علاجية وأخرى عبادية.

ويتساءل البعض عن حكم الغرغرة في نهار رمضان؟ اعتقادا منهم أنها قد تفطر أو تبطل الصيام، الأمر الذي حسمه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء.

وقال المفتي إن الغرغرة في نهار رمضان إذ كان المواطن يستعلمها لأهداف علاجية فلا حرج عليه في ذلك، لأنه يأتي لسبب علاجي.

الغرغرة في نهار رمضان

وأضاف مفتي الجمهورية في حديثه عن حكم الغرغرة في نهار رمضان أنه لا بد أن يحرص المواطن الذي يستعمل هذه الطريقة للعلاج، ألا تصل المياه التي يتغرر بها إلى الجوف ما أمكنه ذلك، فإن الدين الإسلامي هو دين يسر وليس دين عسر.

وأكد علام في فتواه عن حكم الغرغرة في نهار رمضان أنه في حال وصلت المياه إلى الجوف دون قصد نتيجة ذلك، لا يكون هناك حرج عليه في ذلك ويكون صومه سليما.