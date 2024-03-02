7 معلومات عن أرملة حلمي بكر.. رحلة حب ووداع حزين

خيم الحزن على الوسط الفني، بعد انتشار خبر وفاة الملحن الكبير حلمي بكر، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 86 عامًا، لتتصدر زوجته المشهد الأخير عقب انهيارها بجانب جثمانه، إذ جمعهما الحب والخلافات طول أيام زواجهما.

من هي أرملة حلمي بكر

ونستعرض في التقرير التالي، أبرز المعلومات التي وردت عن أرملة حلمي بكر، الملحن الكبير، صاحب أشهر أغاني معظم فناني الوطن العربي، وفق حديثها خلال لقاءات إعلامية سابقة.

- تُدعى سماح عبدالرحمن القرشي.

- تبلغ من العمر 43 عامًا.

- تزوجت من الملحن الراحل حلمي بكر عام 2016.

- جمعتهما خلافات عائلية كثيرة، انتهت بالطلاق.

- وبسبب أزمته الصحية، تزوجت منه مرة أخرى عام 2023.

- أنجبت منه ابنتها الوحيدة «ريهام» صاحبة الـ8 سنوات.

- هي الزوجة الأخيرة والـ13 للملحن حلمي بكر، بعد زواجه من 12 زوجه قبلها.

سماح القرشي ترفض تأجيل جنازة الراحل حلمي بكر

وكانت قد رفضت سماح القرشي، أرملة حلمي بكر، تأجيل جنازته بعدما رحل إلى جوار ربه، خلال الساعات الماضية من ليلة أمس الجمعة، بأحد المستشفيات في الشرقية، إثر تدهور حالته الصحية، وتوقف عضلة القلب بشكل مفاجئ، عقب ساعات من نقله إلى المستشفى.

وكان هشام نجل الموسيقار الراحل حلمي بكر، فوض في بيان، محاميه مرتضي منصور بعدم دفن والده حتى عودته للقاهرة: «أؤكد أنه لابد من نقل جثمان والدي ووضعه في الثلاجة لحين وصولي إلى مصر، وعدم اتخاذ أي قرار دون الرجوع لي وأنا نجله الوحيد».