رحلة كفاح الموسيقار حلمي بكر في مشواره الفني.. عانده القدر مع أم كلثوم

كان حلمي بكر شابًا في مقتبل العمر حالفه الحظ في أن يبدأ مشواره الفني مع الفنانة وردة الجزائرية، التي استمعت له وهو «يدندن» أحد ألحانه داخل المعهد العالي للموسيقى العربية، لتقرر أن تساعده في التقديم بالإذاعة المصرية، وطلبت منه بأن يكتفي باسم «حلمي بكر» بدلا من حلمي عيد محمد بكر، ليكون اسمًا فنيًا مصاحبًا له العمر كله.

كان «بكر» يعتز بأنه زرع بصماته مع كبار النجوم من بينهم «محمد رشدي، فايزة أحمد، نجاة، وردة الجزائرية، عالية التونسية، ماهر العطار»، وعاصر أجيالًا أخرى مختلفة تتمثل في «عماد عبدالحليم، مدحت صالح، سميرة سعيد، أصالة، لطيفة، غادة رجب»، ليؤكد بكر بأنه ساهم في تطوير الأغنية مع كبار مطربي ومطربات الوطن العربي.

حكاية حلمي بكر مع أم كلثوم

وبالرغم من أن حلمي بكر عاصر زمن سيدة الغناء العربي أم كلثوم، إلا أن «القدر» لم يساعده في التلحين لها الأمر الذي أحزنه بشدة، وحسب ما رواه الموسيقار في لقاءات تليفزيونية سابقة أن «سومة» أبدت رغبتها في التعاون مع الملحنين الشباب وذكرت اسم «حلمي بكر» بالصحافة، وبعد مدة ذهب إليها رياض السنباطي وكمال الطويل ليخبراها بأن هناك شابًا عليها أن تتعاون معه في إطار حبها للتجديد، لتتأكد أم كلثوم أن القدر يُلح عليها في التعرف على هذا الشاب.

ويسرد حلمي بكر في حكايته، أنه في أحد الأيام كانت أم كلثوم بصحبة محمد عبدالوهاب، وطلبت منه التعرف على هذا الملحن الشاب الذي يتحدث عنه الجميع، ليلتقط «عبدالوهاب» سماعة الهاتف ويتصل به تليفونيًا، «وجدت الموسيقار الكبير بيقول أم كلثوم معاك، افتكرت أن الأمر به نوع من الهزار، وتحدثت معها بأسلوب غير لائق، لتقوم بتوبيخي على الفور».

وبسبب خوف الموسيقار حلمي من كوكب الشرف لم يقم بالتواصل مع أم كلثوم على مدار أكثر من 30 يوما، حتى عادت هي لتطلبه، وبدوره عبر لها عن خوفه من التعامل معها في ظل نجاحها المدوي، ولكن بتواضع الكبار أخبرته بقولها «أنت لحنت لفايزة ونجاة اعتبرني زيهم»، وبالفعل يقوم بتلحين أول «كوبليه» من أغنية تتطرق إلى فراق الأحباب بسبب الملل، وتُبدى السيدة إعجابها الشديد وتوصيه بشدة «اوعى حد يسمع اللحن ده.. مش عايزة مخلوق يعرف حاجة».

وفاة أم كلثوم

ذهبت أم كلثوم في رحلة علاج خارج البلاد، على وعد بأن تعود للغناء في أول تعاون لها مع الملحن الشاب، ولكن القدر كان له رأي آخر حيث توفت كوكب الشرق عام 1975 قبل غناء أول لحن لحلمي بكر، ليشعر الموسيقار بحزن شديد لوفاتها، وأيضا لأن مشواره الفني لم يُكتب فيه التعاون مع كوكب الشرق، وتظل الأغنية حبيسة الأدراج لمدة تزيد على عام، حتى قامت الفنانة وردة بغنائها.

أعمال حلمي بكر

يتجاوز حلمي بكر أحزانه، وينطلق في مشواره ليقدم أكثر من 1500 أغنية يتخللها نحو 48 مسرحية أبرزها «سيدتي الجميلة، موسيقى في الحي الشرقي، حواديت» وعدد من الفوازير مع سمير غانم ونيللي وشريهان «فطوطة، عروستي، أم العريف، حول العالم»، والتعاون مع ثلاثي أضواء المسرح، وفي السينما قدم موسيقى وألحان عدد من الأفلام مثل «عدوية، فيفا زلاطا، إخواته البنات، لمن تشرق الشمس، أهلا يا كابتن، رجل فقد عقله».

المجدد دائما

رحل الملحن القدير حلمي بكر أمس الجمعة عن عمر ناهز الـ86 عامًا، تاركًا وراءه مشوارًا موسيقيًا طويًلا، تعاقبت عليه عدة أجيال، ولكنه كان قادرًا على التعامل معهم بدرجة عالية من الاحتراف، وكأن لسان حاله يقول أن الإبداع الموسيقي لا يعرف التقدم في العمر.