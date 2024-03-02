خلاف على دفن الموسيقار الراحل.. أرملة حلمي بكر ترفض تأجيل الجنازة

رفضت سماح القرشي، أرملة الموسيقار الكبير حلمي بكر، تأجيل جنازته بعدما رحل إلى جوار ربه، أمس الجمعة في الساعة السادسة مساءً بأحد المستشفيات في الشرقية، بعد تدهور حالته الصحية، وتوقف عضلة القلب بشكل مفاجئ، عقب ساعات من نقله إلى المستشفى عن عمر ناهز 86 عامًا.

سبب تأجيل دفن حلمي بكر

وأوضحت سماح القرشي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إكرام الميت دفنه، مشددة على رفضها لتأجيل جنازته لحين وصول نجله هشام، والذي لم يحدد موعد نهائي لوصوله إلى القاهرة، لافتة إلى أنّه وقع خلافًا على مكان دفن الجثمان مع شقيق الموسيقار الراحل، بعد استلام جثمانه، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتمّ نقل جثمان الموسيقار حلمي بكر داخل ثلاجة بمستشفى السلام، بقرار من جهات التحقيق.

بيان نجل حلمي بكر عن دفنه

وكان هشام نجل الموسيقار الراحل حلمي بكر، فوض في بيان، محاميه مرتضي منصور بعدم دفن والده حتى عودته للقاهرة: «أؤكد أنه لابد من نقل جثمان والدي ووضعه في الثلاجة لحين وصولي إلى مصر، وعدم اتخاذ أي قرار دون الرجوع لي وأنا نجله الوحيد».