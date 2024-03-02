سر عدم دفن جثمان حلمي بكر حتى الآن.. ما القصة؟

على الرغم من مرور 18 ساعة على وفاته، إلا أنّ جثمان الموسيقار الراحل حلمي بكر لم يُدفن حتى الآن، وهو متواجد داخل ثلاجة مستشفى السلام بمدينة السلام في محافظة القاهرة، بقرار من جهات التحقيق.

لماذا لم يدفن جثمان حلمي بكر؟

ونُقل جثمان الموسيقار حلمي بكر إلى ثلاجة الموتى، إثر مشاجرة وقعت بين زوجته وأشقائه على مكان وموعد دفنه، وأفادت التحريات والتحقيقات الأولية، أنّ الزوجة رفضت دفن جثمان الراحل في الشرقية، وحدثت بينها وبين أشقائه مشادة ومشاجرة، أمام مستشفى بكفر صقر بمحافظة الشرقية.

وأصرت الزوجة على نقل جثمان حلمي بكر إلى القاهرة، وفي أثناء مرورهم بكمين أمني بمدينة السلام، تبادلت وأشقاء الموسيقار الراحل، الاتهامات، وتحفظت القوات على الطرفين، وتم إيداع الجثمان داخل ثلاجة بمستشفى السلام، لحين وصول ابنه ثم دفنه.

جثمان حلمى بكر وحيدًا

وقال شقيق الفنان الراحل فتحي بكر في تصريح لـ«الوطن»، عن سبب تأخير الدفن حتى الآن وسبب عدم استخراج شهادة الوفاة: «طلبت من الطبيب تصريح الدفن وشهادة الوفاة أداني صور، ولما طلبت الأصل قال إنّها مع زوجة الراحل، وإحنا منتظرين وصول ابنه علشان ندفنه بناء على رغبة أخويا الله يرحمه».