هيئة قصور الثقافة تنعى حلمي بكر

نعت الإدارة المركزية للشؤون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، الموسيقار الراحل حلمي بكر، الذي توفي مساء أمس عن عمر يناهز 86 عاما بعد صراع مع المرض.

وقال تامر عبد المنعم في بيان صحفي: «بمزيد من الحزن والأسى تنعى الإدارة المركزية للشئون الفنية رئيساً وإدارات عامةً ووسطي وجميع العاملين بها الموسيقار الكبير حلمي بكر الذي وافته المنيه امس، وإنا لله وانا اليه راجعون.. للفقيد الرحمة ولأهله الصبر والسلوان».

معلومات عن حلمي بكر:

- حلمي بكر مولود في ديسمبر في عام 1937م

- تخرج في المعهد العالي للموسيقى العربية

- كانت أول الأغاني التي لحنها «كل عام وأنتم بخير» للمطرب عبد اللطيف التلباني.

- قدّم نحو 1500 لحن بالتعاون مع كبار نجوم الطرب في مصر والعالم العربي.

- قدم نحو48 عرضا مسرحيا غنائيا أشهرها: «سيدتي الجميلة».

- لحن الفوازير من بينها فزورة «المناسبات».

- حصل على العديد من الجوائز منها جائزة التفوق من صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق وأحسن ملحن جائزة دار الأوبرا عام 2000 م.