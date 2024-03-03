سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 3-3-2024 بالبنوك

استقرار كبير شهده سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 3-3-2024 في مختلف البنوك مع أول أيام العمل بالقطاع المصرفي للبنوك العاملة ضمن القطاع.

تستعرض «الوطن» سعر صرف العملة الكويتية، وفقا لآخر تحديثات مٌعلنة من قبل مواقع القطاع المصرفي المصري عبر الإنترنت.

سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 100.56 جنيه للبيع، و100.21 جنيه للشراء.

سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي

جاء سعرصرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري مسجلًا نحو 100.32 جنيه للبيع، و99.34 جنيه للشراء.

سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 100.32 جنيه للبيع، و100.02 جنيه للشراء.

سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة

ووصل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة نحو 100.57 جنيه للبيع، و99.85 جنيه للشراء.