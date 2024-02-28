سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم الأربعاء 28-2-2024

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 28-2-2024 في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك، حيث بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 100.2 جنيه للشراء، ونحو 100.65 جنيه للبيع.

وتستعرض السطور التالية أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، وفقا للأسعار المعلنة عبر المواقع الرسمية للبنوك، كما يلي.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري اليوم نحو 100.2 جنيه للشراء، ونحو 100.65 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة اليوم الأربعاء 28-2-2-2024 نحو99.85 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر البيع نحو 100.57 جنيه.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي اليوم نحو 97.34 جنيه، بينما بلغ سعر البيع نحو 100.65 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

اقترب سعر الدينار الكويتي داخل بنك مصر اليوم من 100.05 جنيه للشراء، ونحو 100.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري عند 99.34 جنيه للشراء، ونحو 100.26 للبيع.