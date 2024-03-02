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سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 2-3-2024

كتب:

أميرة سعد
07:24 ص | السبت 02 مارس 2024
سعر صرف الدينار الكويتي

سعر صرف الدينار الكويتي

شهد سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، حالة من الاستقرار في مختلف البنوك، وترصد لكم «الوطن» من خلال السطور التالية سعر صرف الدينار الكويتي، وفقا لآخر تحديثات معلنة على مواقع القطاع المصرفي المصري عبر الإنترنت.

سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، نحو 100.56 جنيه للبيع، و100.21 جنيه للشراء.

سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، بحوالي 100.32 جنيه للبيع، و99.34 جنيه للشراء.

سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، حوالي 100.32 جنيه للبيع، و100.02 جنيه للشراء.

سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة

سجل سعر صرف الدينار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، حوالي 100.57 جنيه للبيع، و99.85 جنيه للشراء.

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بقلم أميرة سعد