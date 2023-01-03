سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه في البنوك المصرية

أعلنت المواقع الرسمية للبنوك صباح اليوم، عن التحديثات الأولية لأسعار صرف الدينار الكويتي في جميع البنوك العاملة داخل القطاع المصرفي المصري.

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء

لذا تستعرض «الوطن»، اليوم الثلاثاء سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه، وفقا لبداية التحديثات الصباحية في البنوك.

- سعر الدينار في بنك الإسكندرية، بلغ نحو 76.88 جنيه للشراء، و80.02 جنيه للبيع.

- سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد بلغ نحو 74.75جنيه للشراء، و80.02 جنيه للبيع.

- سعر الدينار الكويتي، بلغ نحو 80.73 جنيه للشراء، و80.01 جنيه للبيع، فى معاملات البنك المركزي المصري.

- استقر عند الدينار الكويتي في cib عند 77.90 جنيه للشراء، و81.02 جنيه للبيع.

الدينار في الأهلي أبو ظبي الإسلامي

- سجل الدينار الكويتي في بنك أبوظبي الإسلامي 78.53جنيه للشراء، و80.02 جنيه للبيع.

- بلغ الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 77.93 جنيه للشراء، و80.82 جنيه للبيع.

- سجل الدينار في بنك مصر نحو 77.91 جنيه للشراء، و80.80 جنيه للبيع.

- بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني 76.81 جنيه، في حين بلغ سعر البيع 80.97 جنيه.