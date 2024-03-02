الجيش الملكي يأمل الفوز على اتحاد طنجة لتوسيع الفارق مع الرجاء بالدوري المغربي

يستضيف فريق اتحاد طنجة، نظيره الجيش الملكي، على الملعب البلدي بالقنيطرة، في الجولة الـ22 من الدوري المغربي «إنوي»، وتنطلق المباراة اليوم في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع على القناة الرياضية المغربية.

ويدخل اتحاد طنجة، لقاء الجيش الملكي المغربي، بفوز في الجولة الـ20 من الدوري المغربي على الاتحاد التوركي بنتيجة 2-1 في لقاء جمع بين الفريقين على ملعب سانية الرمل.

وكانت مباراة اتحاد طنجة والوداد في الأسبوع الـ21 من الدوري المغربي، التي كانت مقررة على ملعب البشير تم تأجيلها إلى 12 مارس الجاري. ويحتل اتحاد طنجة، المركز الـ14 برصيد 21 نقطة من خوض 20 مباراة في بطولة الدوري المغربي.

ثلاثية الجيش الملكي في مرمى الاتحاد التوركي

وفي المقابل، يخوض الجيش الملكي، لقاء اتحاد طنجة، بفوز بثلاثية نظيفة على الاتحاد الرياضي التوركي بالملعب البلدي بالقنيطرة في الجولة الـ21 من بطولة الدوري المغربي.

ويحتل الجيش الملكي، المركز الأول برصيد 46 نقطة من خوض 20 مباراة في بطولة الدوري المغربي، بفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثاني الرجاء«45 نقطة».