«القوة الجوية» يتعادل مع نفط البصرة ويواصل تصدره دوري نجوم العراق

فقد القوة الجوية، نقطتين ثمينتين في مشواره في بطولة دوري نجوم العراق، بتعادله اليوم، مع نفط البصرة، سلبيا على ملعب «الشعب الدولي» في إطار الجولة الـ17 من دوري نجوم العراق.

القوة الجوية بدون هزيمة

وبهذه النتيجة، واصل القوة الجوية، تصدره لدوري نجوم العراق، برصيد 41 نقطة من خوض 17 مباراة ، فاز منها في 12 لقاء وتعادل في 5 مباريات دون هزيمة، وأحرز لاعبوه 34 هدفا، فيما منيت مرماه بـ 12 هدفا، فيما تجمد رصيد نفط البصرة عند 18 نقطة في المركز الـ 14.

وشهد لقاء القوة الجوية ونفط البصرة، إصابة لاعب القوة، شريف عبد الكاظم، ودخول حسين جبار بديلا عنه.