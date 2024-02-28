أبرز مباريات الجولة 17 من الدوري العراقي.. تنطلق غدا

تنطلق الجولة الـ17 من دوري نجوم العراق، ظهر الخميس المقبل بلقاء نوروز والشرطة على ملعب السليمانية، في الواحدة والنصف ظهرا.

ويبحث الشرطة ثاني الترتيب العام بدوري نجوم العراقي برصيد 35 نقطة عن تقليص الفارق مع المتصدر «القوة الجوية» بـ40 نقطة، فيما يحتل نوروز، المركز الرابع برصيد 26 نقطة.

وفي الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة، يستضيف أربيل، فريق بغداد، على ملعب فرانسو الحريري، وفي التوقيت ذاته، يلتقى الميناء، بنظيره دهوك على ملعب الميناء الأولمبي.

الطلبة يواجه الحدود على ملعب الشعب الدولي

وتختتم مباريات اليوم الأول من الجولة الـ17 لبطولة دوري نجوم العراق، بمباراة تجمع بين الطلبة والحدود على ملعب الشعب الدولي، وتنطلق في السادسة والنصف مساء.

القوة الجوية يتصدر الدوري

ويتصدر نادي القوة الجوية، ترتيب دوري نجوم العراق، برصيد 40 نقطة من الفوز في 12 مباراة والتعادل في 4 لقاءات فقط، دون تعرضه لأي هزيمة، فيما يحتل الشرطة، الوصافة بـ35 نقطة.

ويأتي دهوك، في المركز الثالث برصيد 27 نقطة، ونوروز، رابعا بـ26 نقطة، وفي المركز الخامس، الطلبة بـ 26 نقطة بفارق الأهداف عن نوروز، فيما يتذيل نفط الوسط ترتيب دوري نجوم العراق بـ7 نقاط.