كشف عن عدد شهداء غزة على الملأ.. «البنتاجون» غاضب من وزير الدفاع الأمريكي

خلال جلسة استماع لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمام الكونجرس يوم الخميس الماضي، كشف «أوستن» عن عدد شهداء قطاع غزة من النساء والأطفال، قائلًا إن أكثر من 25 ألفًا استشهدوا على يد دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، ليتعرض بدوره لانتقادات حادة داخل «البنتاجون»، في وقت كان يتعرض فيه للمسائلة القانونية بشأن إخفاء مرضه ودخوله المستشفى.

«البنتاجون» علق بعد دقائق فقط من كشف لويد أوستن أرقام شهداء غزة على يد الاحتلال الإسرائيلي، قال إن الرقم الذي أدلى به وزير الدفاع جاء من الأرقام التي أعلنتها وزارة الصحة في قطاع غزة، وليس من المخابرات الأمريكية.

ووفقًا لسابرينا سينج، المتحدثة باسم البنتاجون، قالت أيضًا إن تصريح «أوستن» كان يقصد به إجمالي الشهداء الفلسطينيين، وليس فقط النساء والأطفال، بحسب شبكة «إن بي سي نيوز» الأمريكية.

«البنتاجون» غاضب من تصريحات «أوستن»

وكشفت وسائل إعلام أمريكية، أن «البنتاجون» غاضب من تصريحات «أوستن» وما كشفه على الملأ بشأن ضحايا قطاع غزة، كما أكد أيضًا في نفس الوقت، أن واشنطن قدمت أكثر من 20 ألف ذخيرة دقيقة التوجيه لإسرائيل منذ بداية الحرب على غزة.

غضب آخر بسبب إخفاء «أوستن» مرضه

غضب «البنتاجون» من وزير الدفاع لا يتوقف، إذ كشف موقع «بوليتيكو» الأمريكي، عن غضب كبير بسبب إخفاء «أوستن» مرضه لشهور، وأعربوا عن صدمتهم بعد معرفتهم أنه تم تشخصيه بسرطان البروستاتا في أوائل ديسمبر الماضي، وخضع لجراحة في 22 ديسمبر، والمضاعفات اللاحقة التي أوصلته إلى وحدة العناية المركزة في الأول من يناير.

وقال مسؤول بـ«البنتاجون»، إن «أوستن» اتخذ قرارًا متعمدًا بعدم مشاركة شيء هام جدًا على الأقل مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مضيفًا: «لقد كان الأمر متهورًا وغير مسؤول».