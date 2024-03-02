«الأجهزة الكهربائية»: بدء العمل بقائمة جديدة للأسعار الاثنين المقبل

قال جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشركات الخاصة بصناعة الأجهزة الكهربائية في مصر كانت تعاني من مشكلات متعلقة بمستلزمات الإنتاج، غير أنه وبعد إتمام صفقة رأس الحكمة تلاشت تلك المشكلة بشكل كبير بين المصنعين.

الإعلان عن قائمة جديدة للأسعار

وأضاف «زكريا»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن شركات تصنيع الأجهزة الكهربائية العاملة في مصر بصدد الإعلان عن قائمة جديدة للأسعار الخاصة بالمنتجات التي سيتم بيعها في مصر، مشيرا إلى أن تلك القائمة سيجرى تطبيقها بداية من الاثنين المقبل، وهو أول أيام العمل بالقطاع في الأسواق.

إقبال السودانيين على شراء 10% من الأجهزة الكهربائية

وأوضح أن الشعبة رصدت من قبل إقبال السيدات على شراء الأجهزة الكهربائية لبناتهن وهن في الكليات عندما كانت الأسعار مرتفعة، غير أن ما قام به البعض أثر بشكل كبير على أسعار المنتج في السوق نظرا لتكالب المواطنين عليه بخلاف إقبال السودانيين على شراء ما يقارب الـ10% من الأجهزة الكهربائية في الأسواق خلال الفترة القليلة الماضية.

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا جديدا في الأسعار بالأسواق المختلفة، لافتا إلى أن الانخفاضات في أسعار الأجهزة الكهربائية ستكون بشكل تدريجي خلال الفترة القليلة المقبلة، كما أنه من المتوقع أن يشهد القطاع انخفاضا تصل نسبته لـ20% تدريجيا، مشددا على انتهاء ظاهرة «الأوفر برايس» والتي عانى منها الكثيرون في سوق الأجهزة الكهربائية.