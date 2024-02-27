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دراما المتحدة

أفضل طريقة لاستخدام الأجهزة الكهربائية في مقرات العمل.. لترشيد الاستهلاك

كتب:

صفية النجار
09:03 م | الثلاثاء 27 فبراير 2024
ترشيد الاستهلاك

ترشيد الاستهلاك

تواصل الشركة القابضة للكهرباء حملتها لترشيد استهلاك الكهرباء في الشركات ومقرات العمل، عن طريق استخدام الأجهزة الكهربائية بشكل سليم، بما يعود بالنفع على أصحاب العمل عن طريق تزويد الأرباح وتقليل الفاتورة.

طرق ترشيد استهلاك الكهرباء عند استخدام السخان 

ومن بين الأجهزة الكهربائية المستخدمة في الشركات ومقرات العمل، السخان الكهربائي، ويمكن ترشيد استهلاك الكهرباء عند استخدام السخان باتباع الخطوات التالية: 

1- ضبط ثرموستات السخان الكهربائي عند درجة حرارة تتراوح ما بين 40 لـ60 درجة مؤية.

2- الابتعاد عن ضبط السخان عند درجات الحرارة المرتفعة، حيث يتسبب ذلك في إجهاد السخان ويقلل العمر الافتراضي ويرفع قيمة فاتورة الكهرباء.

3- تفريغ مياه السخان من المكان المخصص لتغذية السخان بالمياه كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التي تعوق انتقال الحرارة، ما يخفض كفاءة السخان وبالتالي يؤدي لاستهلاك كهرباء بكمية أكثر.

4- الصيانة الدورية لمواسير المياه، حيث أن أي تسريب يزيد من فقد الطاقة الكهربائية.

5- عند شراء سخان جديد، يجب مراعاة عدة أشياء من أهمها أن يكون السخان عالي الكفاءة، وموفر لاستخدام الكهرباء، ويمكن معرفة ذلك من خلال «بطاقة كفاءة الطاقة» الموجودة على الهيكل الخارجي للسخان.

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