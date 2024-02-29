بشرى سارة للمواطنين: تراجع أسعار الأجهزة الكهربائية والمنزلية في السوق

تراجعت أسعار الأجهزة الكهربائية والمنزلية في السوق المحلية، تزامنا مع إعلان الدولة توقيع مشروع تطوير «رأس الحكمة»، وتراجع سعر الدولار في السوق الموازية.

تراجع أسعار الأجهزة الكهربائية

قال وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إن أسعار الأجهزة الكهربائية ستشهد انخفاضا كبيرا في أسعار الأجهزة، خلال الفترة الحالية بنسبة 20%، متوقعا تراجع الأسعار بنسبة 30% خلال الفترة المقبلة.

تراجع أسعار الأثاث والأخشاب

وقال المهندس محمد الشبراوي، عضو غرفة الصناعات الخشبية والأثاث، إنه من المتوقع تراجع أسعار الأخشاب بشكل كبير يصل إلى 9 آلاف جنيه في المتر الواحد.

وقال جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية في الغرفة التجارية بالجيزة، إن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا جديدا، ومن المنتظر أن تعلن المصانع قائمة الأسعار الجديدة لها عقب التخفيضات في مارس المقبل، فيما سيبدأ البيع وفق الأسعار الجديدة مع بدايات الشهر الجديد.

نسبة الشراء من السودانيين للأجهزة الكهربائية وصلت لـ10%

وأضاف «زكريا» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسواق بيع الأجهزة الكهربائية شهدت زيادة في المبيعات من قبل السودانين بنسبة وصلت لـ10% من الأجهزة الكهربائية في السوق، موضحا أنه بعد توقيع مشروع تطوير رأس الحكمة هبطت أسعار المنتجات في الأسواق، بنسبة وصلت إلى 5% من أسعار المنتجات.

وأوضح أن الانخفاضات في أسعار الأجهزة الكهربائية ستكون بشكل تدريجي، متوقعا أن تشهد الأسعار انخفاضا بنسبة 20% بشكل تدريجي، مشددا على انتهاء ظاهرة «الأوفر برايس» على أسعار الأجهزة الكهربائية من الأسواق، خاصة بعد ضخ مزيدا من الأموال في البنك المركزي، «بدأ التجار يعرضوا منتجات ليهم كانوا شايلنها، والحاجة بقت بتطلع بسعر أقل».

تراجعات أسعار الذهب

وانخفضت أسعار الذهب في الصاغة بشكل كبير، إذ تراجع سعر الجرام الواحد من 4 آلاف و200 جنيه إلى 2990 جنيها للجرام، ما يمثل فرصة كبيرة للشراء، خاصة للمقبلين للزواج لشراء الشبكة، وفق الشعبة العامة للمشغولات الذهبية.