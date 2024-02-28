الغرف التجارية: اختفاء ظاهرة «الأوفر برايس» من سوق الأجهزة الكهربائية

قال وافي أبو سمرة عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إنّ ظاهرة الأوفر برايس اختفت من سوق الأجهزة الكهربائية، وأن السوق حاليًا تشهد وفرة في المعروض.

استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة

وتوقع «أبو سمرة» في تصريحات صحفية اليوم، انخفاض الأسعار بنسبة تزيد على 20% خلال شهر رمضان المقبل، ومن المتوقع أيضًا أنّ تواصل الانخفاض حالة هبوط سعر الدولار في السوق الموازية وتوفيره بالبنوك، لتصل النسبة إلى أكثر من 30%.

وأشار إلى أنّ الشركات بدأت في ضخ الأجهزة الكهربائية في الأسواق تدريجيًا، وهو ما سيساهم في توافر الأجهزة وعودة الحركة بشكل طبيعي للسوق، متوقعا استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة وحتى عيد الفطر.

أسعار الأجهزة الكهربائية

وتبدأ أسعار الثلاجات من 13 ألف جنيه «للمنتجات الشعبية» وحتى 120 ألف جنيه لبعض الماركات، و200 ألف جنيه للثلاجات (أربعة أبواب)، أما الماركات الأكثر طلبًا في السوق، تتراوح من 16 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه.

وبالنسبة لأسعار الغسالات الأوتوماتيكية فتتراوح من 20 ألفًا وحتى 55 ألف جنيه، والبوتاجازات من 10 آلاف إلى 29 ألف جنيه، وبالنسبة للميكروويف، أسعاره مستقرة ولا تشهد أي تغير وتتراوح بين 4 و9 آلاف جنيه.