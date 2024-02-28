الشعبة: تراجع أسعار الأجهزة الكهربائية إلى 20% مع شهر رمضان

قال جورج زكريا سدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الأجهزة الكهربائية قد شهدت حالة من الركود النسبي منذ بداية شهر فبراير الجاري، متوقعًا أنّ تتراجع بنسبة تتراوح بين 15 و20%.

وأضاف «سدرة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ دخول الاستثمارات متمثلة في مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، بثت نوعًا من الاطمئنان في نفوس المواطنين بشأن تراجع أسعار الأجهزة الكهربائية، لا سيما مع تراجع أسعار الدولار في السوق الموازية والذهب أيضًا.

أسباب انخفاض الأسعار

وأشار «سدرة» إلى أنّ الأسباب التي أدت إلى انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية، ترجع في المقام الأول إلى أن المواطن كان قد اتجه خلال ديسمبر الماضي إلى شراء الأجهزة الكهربائية، إلا أنه مع بداية فبرايرالجاري، ومع اقتراب شهر رمضان تحول الاتجاه إلى الإقبال على شراء المواد الغذائية.

موعد انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية

وتابع أنّ الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الانخفاض خاصة خلال الـ3 أشهر المقبلة، ناصحًا المواطنين بالانتظار لحين تراجع الأسعار، مطالبًا بمزيد من التيسير للمستوردين وأصحاب المصانع بشأن الاعتمادات الاستيرادية.