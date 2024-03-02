على شكل حيوان.. روبوت يسلم الكرة لحكم مباراة في الدوري العراقي

شهدت الملاعب العربية تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وحرصت العديد من الدول على تطوير مرافقها الرياضية لتواكب التطور العالمي، وباتت هذه الملاعب تشبه إلى حد كبير الملاعب الأوروبية من حيث السعة والتنظيم والخدمات اللوجستية.

روبرت يسلم الكرة لحكم المباراة

وتجلى هذا التطور في استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة المباريات، ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما حدث في دوري نجوم العراق مساء اليوم، حين قام روبوت على شكل حيوان بتسليم الكرة لحكم المباراة قبل بدء لقاء زاخو والزوراء، في الجولة الـ17 من المسابقة، على ملعب زاخو الدولي، للمرة الأولى في الدوري العراقي.

وتجرى حاليًا مباراة زاخو، الزوراء بقيادة فنية لحسام البدري، على ملعب «زاخو الدولي» في إطار الأسبوع الـ17 من دوري نجوم العراق، وتقدم زاخو بهدجف دون رد، أحرزه اللاعب فرانك سيدريك.

ويتصدر القوة الجوية، دوري نجوم العراق، برصيد 41 نقطة، فيما يحتل نادي الشرطة المركز الثاني بـ36 نقطة.