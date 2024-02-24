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الشرطة العراقي يواصل مطاردة القوة الجوية بفوزه على الكهرباء بدوري النجوم

كتب:

حسن رمضان
08:57 م | السبت 24 فبراير 2024
مباراة الشرطة والكهرباء في دوري نجوم العراق

مباراة الشرطة والكهرباء في دوري نجوم العراق

واصل نادي الشرطة العراقي، في مطاردة القوة الجوية، متصدر دوري نجوم العراق، بفوزه، مساء اليوم، على نظيره الكهرباء بنتيجة 2-1 على «ملعب المدينة الدولي» في الأسبوع الـ16 من المسابقة.

وافتتح مهيمن سليم لاعب الكهرباء، التسجيل في مرمى الشرطة بعد مرور 9 دقائق من انطلاق صافرة الشوط الأول، فيما أحرز محمود المواس لاعب الشرطة، هدف التعادل في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول.

محمود المواس لاعب الشرطة العراقي يحرز هدفين

وشهدت الدقيقة 5 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، إحرازمحمود المواس لاعب الشرطة، الهدف الشخصي الثاني له، ولفريقه في مرمى الكهرباء، ليهدي 3 نقاط غالية لناديه في مشواره في بطولة دوري نجوم العراق.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الشرطة العراقي، إلى 35 نقطة في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن القوة الجوية المتصدر برصيد 40 نقطة، فيما تجمد رصيد الكهرباء عند النقطة 16.

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بقلم حسن رمضان