الشرطة العراقي يواصل مطاردة القوة الجوية بفوزه على الكهرباء بدوري النجوم

واصل نادي الشرطة العراقي، في مطاردة القوة الجوية، متصدر دوري نجوم العراق، بفوزه، مساء اليوم، على نظيره الكهرباء بنتيجة 2-1 على «ملعب المدينة الدولي» في الأسبوع الـ16 من المسابقة.

وافتتح مهيمن سليم لاعب الكهرباء، التسجيل في مرمى الشرطة بعد مرور 9 دقائق من انطلاق صافرة الشوط الأول، فيما أحرز محمود المواس لاعب الشرطة، هدف التعادل في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول.

محمود المواس لاعب الشرطة العراقي يحرز هدفين

وشهدت الدقيقة 5 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، إحرازمحمود المواس لاعب الشرطة، الهدف الشخصي الثاني له، ولفريقه في مرمى الكهرباء، ليهدي 3 نقاط غالية لناديه في مشواره في بطولة دوري نجوم العراق.

هدف التعادل للشرطة في مرمى الكهرباء عن طريق اللاعب محمود المواس.#دوري_نجوم_العراق pic.twitter.com/BD2o6oyR9T — دوري نجوم العراق (@IRAQIPFL) February 24, 2024

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الشرطة العراقي، إلى 35 نقطة في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن القوة الجوية المتصدر برصيد 40 نقطة، فيما تجمد رصيد الكهرباء عند النقطة 16.