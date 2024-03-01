الحوار الاقتصادي يعقد جلسة متخصصة حول «السياسات التوزيعية»

عقد الحوار الاقتصادي أمس الخميس، جلسة متخصصة تحت عنوان جلسة «السياسات التوزيعية»، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وناقشت الجلسة منظومة الضرائب والعدالة ودور المجتمع الأهلي، فضلا عن هيكلة منظومة العدالة من خلال التحديث الدائم للسياسات الضريبية، وأيضا التأكيد على دور المجتمع الأهلي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، وبحث التحديات والفرص التي تواجه منظمات المجتمع الأهلي والخيرية.

جاء ذلك بمشاركة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من ممثلي الوزارات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين للتوصل إلى مقترحات وتوصيات من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.