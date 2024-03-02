أمطار في 10 محافظات غدا والحرارة تصل 2 مئوية.. تحذير لسكان القاهرة

تتعرض 10 محافظات غدا الأحد إلى سقوط أمطار متوسطة على فترات متفاوتة، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وسط تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية، وتعمل على حجب الرؤية الأفقية أحياناً.

فرص سقوط الأمطار غدًا

وأوضحت توقعات هيئة الأرصاد الجوية، إلى عودة سقوط الأمطار غدًا على 10 محافظات، هي «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، الدقهلية، الغربية، المنوفية، السويس» وتكون على فترات متفاوتة على مدار اليوم مع طقس غائم جزئيا شديد البرودة ليلا.

تحذيرات للمواطنين في القاهرة الكبرى

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية سكان محافظات القاهرة الكبرى، وهي «الجيزة، القاهرة، القليوبية» بالإضافة إلى محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد من الشبورة المائية الكثيفة التي تعمل على حجب الرؤية الأفقية أحياناً.

وتظر الرياح المثيرة للرمال والأتربة في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، إذ سجلت 42 كيلو متر في الساعة، وتنشط الرياح بسرعة أقل في محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة، إذ بلغت 30 كيلو متر في الساعة.

وتنخفض درجات الحرارة في كاترين، إذ سجلت الصغرى 2 درجة مئوية، كما سجلت أقل درجة للعظمى أيضا، وبلغت 19 درجة مئوية.