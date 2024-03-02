بينها مسلسل حق عرب.. أعمال فنية تم تصويرها في الأماكن التراثية

أماكن تراثية وتاريخية عديدة ظهرت في برومو مسلسل حق عرب، من بطولة الفنان أحمد العوضي، منها حي الجمالية والمعز والمغربلين، إذ تدور أحداثه حول إطار شعبي مليء بالحكايات والصراعات، وأيضا الرومانسية، ويُعرض على إحدى شاشات شركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل حق عرب، لم يكن العمل الدرامي الأول الذي يتم تصوير أحداثه في الأماكن التاريخية، ولكن هناك العديد من المسلسلات الدرامية التي تم تصويرها أيضا في الأماكن الأثرية والتاريخية من ضمنها مسلسل «نسر الصعيد» بطولة محمد رمضان، الذي استعرض في الحلقة السادسة من العمل، معبد «دندرة» الموجود في محافظة قنا وما يحتويه من تماثيل وأعمدة وغيرها من الأماكن التراثية.

مسلسلات تم تصويرها في الأماكن التراثية

مسلسل «رحيم» من ضمن المسلسلات التي تم تصويرها في الأماكن الأثرية والتاريخية، حيث أبرز التراث الإسلامى في الجمالية، التي يعود أصلها إلى القرن الثانى عشر الميلادي، وذلك عندما يذهب «رحيم» الذي جسده الفنان ياسر جلال إلى منطقة «الجمالية» للبحث عن صديقه «حلمي» الذى يجسد دوره الفنان محمد رياض، كما أنه أبرز المناطق الأثرية مثل مسجد السلطان قلاوون، وآثار شارع المعز، منها «باب الفتوح، وجامع الحاكم بأمر الله، وسبيل وكتاب سليمان أغا السلحدار».

مسلسل طايع

وجاءت من ضمن المسلسلات التي تم تصويرها في الأماكن التراثية هي مسلسل «طايع» من بطولة الفنان عمرو يوسف، إذ خلال الميسلسل برزت العديد من المعابد والمقابر الفرعونية الواقعة فى جنوب مصر بالإضافة إلى صور التوابيت وأسماء مقابر بعض الملوك.