قبل عرضه خلال رمضان 2024.. سلوى عثمان تكشف أكثر صعوبات تصوير مسلسل حق عرب

كشفت الفنانة سلوى عثمان عن أكثر المشاهد صعوبة في مسلسل حق عرب، الذي تواصل تصويره الفترة الحالية، ليلحق بسباق موسم دراما رمضان 2024، قائلة: «من أصعب الأشياء هي مواعيد التصوير، لأنها ممكن أن تستمر إلى وقت متأخر، لكن بخلاف ذلك فالعمل ممتع جدًا».

سلوى عثمان تتحدث عن تعاونها مع أحمد العوضي

كما تحدثت سلوى عثمان في تصريح خاص لـ«الوطن» عن التعاون مع الفنان أحمد العوضي قائلة: «العمل معه ممتع للغاية، شعرت أنه ابني الحقيقي فهو شخصية مميزة وسعدت بالعمل معه، وأتمنى أن يصل هذا الإحساس إلى الجمهور، خاصة أن جميع صناع العمل بما فيهم الشباب قدموا حالة مميزة».

قصة مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب يعرض عبر إحدى شاشات شركة المتحدة للخدمات الإعلامية في رمضان، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي حول عرب السويركي، داخل منطقة الجمالية في التوقيت الحالي، وعن «كبير المنطقة» والذي يدعى عبد ربه، وهو رجل في السبعينيات من عمره ويخاف منه جميع سكان الحي، ولديه أخ يدعى عطوة يطيع أخاه الأكبر دائمًا، وفي يوم من الأيام يكتشف عبد ربه أن أحد رجاله الثلاثة المقربين له يخونه، وهنا يظهر عرب السويركي وهو رجل شريف.

أبطال مسلسل حق عرب

يشارك في بطولة مسلسل حق عرب كوكبة من ألمع النجوم منهم أحمد العوضي، دينا فؤاد، سلوى عثمان، رياض الخولي، وليد فواز، وفاء عامر، دنيا المصري، أحمد صيام، كارولين عزمي، أحمد عبد الله محمود، وفاء مكي، ميدو ماهر، إخراج إسماعيل فاروق، تأليف محمود حمدان، إنتاج شركة سينرجي.