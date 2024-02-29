كلمات شعبية رددها أحمد العوضي في مسلسل حق عرب.. «عمر الشقي بقي»

شهد برومو مسلسل حق عرب تفاعلا كبيرا من الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرضه على منصة «WATCH IT» من بطولة الفنان أحمد العوضي الذي ينافس به في موسم رمضان 2024، إذ تدور أحداثه في إطار شعبي أكشن رومانسي، ويواجه من خلاله العديد من الصراعات مع من قتل والده، من أجل الانتقام.

الفنان أحمد العوضي

كلمات شعبية عديدة رددها الفنان أحمد العوضي خلال أحداث المسلسل، والتي جاءت منها..

- وحدوا الواحد

- عمر الشقي بقي

- عرب السويركي

- هنفضل أبطالها لحد ما نبطلها

- اللي قلبه حلو ما يحسش هو رايح فين

- الموت في الكثرة سترة

- خير تعمل عرب تلقى

لم تكن تلك المرة الأولى التي يرد فيها الفنان أحمد العوضي الأمثال والكلمات الشعبية في أعماله الفنية ولكنه في مسلسل «ضرب نار» الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، ظهرت العديد من الأمثال الشعبية والتي منها:

- اللي يسد البيبان المفتوحة يبقى ابن أصول

- اللي بياكل من تحت لتحت لازم يفهم الأصول

- اللي بيدخل عندي مالوش خروج

- اللي عينيها مليانة ما يغويهاش الألوان

- اللي يقابل التاني يبقى حلال على التاني

- العيار اللي اتضرب ما بيرجعشي

- قرش حلال يكسر ضهري ولا قرش حرام يكسر عيني

- ياما ناس جت في حصة الأصول وكتت

- أحلى على الأحلى

- ولا يوجع قلب الأم غير وجع ضناها وفراقه

- هونها يا رب واجعلها مهرة قلبي

- الشقيان كسبان

أبطال مسلسل حق عرب

ويعرض مسلسل حق عرب على قناة «ON» وهو من بطولة الفنان أحمد العوضي والفنانة وفاء عامر، دينا فؤاد، رياض الخولي، وليد فواز، سلوي عثمان، دنيا المصري، وآخرين، من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان وإنتاج سينرجي.