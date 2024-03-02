ترجمة مسلسل عتبات البهجة رمضان 2024 بلغة الإشارة

أعلنت شركة العدل الجروب، ترجمة مسلسل عتبات البهجة المقرر عرضه في رمضان 2024، بلغة الإشارة لإتاحته لأكثر من 7.5 مليون مواطن من الصم وضعاف السمع، ويأتي ذلك إيمانًا بأهمية التفاهم والاحترام تجاه ذوي الهمم وتماشيًا مع توجيهات رئيس الجمهورية بتحمل المسؤولية والعمل المشترك لتحسين أوضاعهم.

قصة مسلسل عتبات البهجة

وتدور قصة مسلسل عتبات البهجة في إطار 15 حلقة حول شخصية بهجت الأنصاري الذي يقدم برنامج عبر موقع يوتيوب، ويحاول من خلاله تقديم وصفات للجمهور عن كيفية إيجاد السعادة والبهجة في الحياة ببرنامجه عتبات البهجة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

المسلسل بطولة الفنان يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سماء إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، محسن منصور، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، رؤية تلفزيونية وإشراف درامي لمدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، المسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد.