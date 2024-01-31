مسلسلات رمضان 2024.. كواليس أحدث مشاهد يحيى الفخراني في عتبات البهجة (صور)

يواصل الفنان يحيى الفخراني تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل عتبات البهجة، استعدادًا لموسم رمضان 2024، إذ جرى تكثيف عدد ساعات التصوير للانتهاء منه قبل حلول الشهر الفضيل.

كواليس تصوير عتبات البهجة

وضم اللوكيشن لمشاهد اليوم، عددا كبيرا من الفنانين من بينهم يحيى الفخراني، جومانا مراد، علاء مرسي، هنادي مهنا، عنبة، وأية مدحت العدل.

المسلسل عن رواية الكاتب إبراهيم عبد المجيد، رؤية تلفزيونية وإشراف درامي الدكتور مدحت العدل، وهو من إخراج مجدي أبوعميرة، بطولة يحيى الفخراني، صلاح عبد الله، خالد شباط، صفاء الطوخي، جومانا مراد، عنبة، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، يوسف عثمان، حازم إيهاب، وآخرين.