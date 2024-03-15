فضل قراءة سورة الأنبياء وعلاقتها باستجابة الدعاء

سورة الأنبياء واحدة من أعظم سور القرآن الكريم، ولها فضل كبير عند الله تعالى، ووردت أحاديث كثيرة عن فضل قراءة سورة الأنبياء، خاصة وأنها غفران للذنوب وتيسير الأمور، وقضاء الحوائج وشفاء الأمراض وتفريج الكروب وحفظ النفس من المخاطر.

ولذلك، فإنّ قراءة سورة الأنبياء من أفضل الأعمال التي يمكن للمسلم أن يقوم بها.

فضل قراءة سورة الأنبياء

ومن فضل قراءة سورة الأنبياء، أنها تخلص من الكرب والحزن والهم، وروى سعد بن أبي وقاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت (لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ)، إنَّه لمْ يَدْعُ بها مسلمٌ في شيءٍ قَطُّ إلَّا استجابَ اللهُ له بها».

نصائح لقراءة سورة الأنبياء:

لكى تنل فضل قراء سورة الأنبياء، عليك قراءتها بتدبر وخشوع، والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم قبل البدء في القراءة، وتقرأ سورة الأنبياء في أيّ وقت من اليوم، وفي صلاة الليل، وعلى المريض، كما يُستحبّ قراءة سورة الأنبياء في العشر الأواخر من رمضان، وبعد صلاة الفجر، وبعد صلاة العشاء.

ومن الأدعية التي يمكن الدعاء بها بعد قراءة سورة الأنبياء: «اللهمّ إنّك عفوّ تحبّ العفو فاعف عنّي».

- اللهمّ إنّي أسألك من فضلك ورحمتك وكرمك وعطائك ما لا ينقطع ولا ينفد.

- اللهمّ اغفر لي ذنبي كلّه دقّه وجلّه، أوّله وآخره، سرّه وعلانيته.

- اللهمّ إنّي أسألك الهداية والسداد والرشد والعيش السعيد.

- اللهمّ إنّي أسألك العافية في الدنيا والآخرة.