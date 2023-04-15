رمضان عبدالمعز عبر قناة الناس: سورة الأنبياء تعلمنا فعل الخير على أصوله

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف، إن سورة الأنبياء في القرآن الكريم تعلمنا فعل الخير على أصوله، فقد تحدث الله عن باقة مختارة من الأنبياء قال عنهم «قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى».

وأضاف «عبدالمعز»، خلال تقديم برنامج «لعلهم يفقهون»، على قناة الناس: «ففي سورة الأنبياء سنجد قصة سيدنا إبراهيم، حيث أراد قومه أن يحرقوه حيا لكن الله جعلهم الأخسرين، كما ذكر الله سيدنا نوح، حيث أنجاه الله وأهله من الكرب العظيم، وهناك سيدنا أيوب الذي ابتلي 18 سنة، فقد أهله وماله وولده، وزوجته كانت تخدم في البيوت حتى تحضر له الطعام وعندما دعا ربه استجاب له وكشف ما به من ضر وآتاه أهله رحمة من عنده وذكرى للعابدين، وعندما دخلت عليه زوجته وجدته في منتهى الحيوية».

وتابع الداعية الإسلامي: «أما سيدنا يونس فقد التهمه الحوت الأزرق، فدعا ربه قائلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجاب الله له ونجاه من الغم، ونبي الله زكريا حيث نادى ربه وقال رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجاب الله له ووهبه يحيي وأصلح له زوجه، وكل ذلك لأنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون الله رغبا ورهبا وكانوا لله خاشعين».

انطلاق قناة الناس في شكلها الجديد

وانطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة «الناس» خلال شهر رمضان، عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.