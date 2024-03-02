بعد دوره في مسلسل حق عرب.. رياض الخولي «ملك الشر» في الدراما المصرية

بإطلالة مميزة وشخصية قوية، ظهر الفنان رياض الخولي، في برومو مسلسل حق عرب بعد عرضه على منصة «watch it»، مرتديا الجلباب من خلال تجسيد دور «عبد ربه» وهو رجل في السبعينيات من عمره ويخافه الجميع.

مسلسل حق عرب من بطولة الفنان أحمد العوضي والذي تدور أحداثه في إطار شعبي مليء بالحكايات ويواجه من خلاله العديد من الصراعات مع من قتل والده، من أجل الانتقام، كما أنه يدخل في عداوه مع الفنان رياض الخولي في المسلسل، وأيضا خلال الأحداث يجسد دور تاجر خشب له سلطة.

مشوار رياض الخولي مع الشر

عُرف الفنان رياض الخولي بأدوار الشر والقوة في أعماله الفنية، إذ قبل مسلسل حق عرب جسَّد العديد من الأدوار التي كانت تدل على الشر، منها دوره في مسلسل جزيرة غمام، الذي أدى خلال شخصية «العجمي» تلك الشخصية القوية التي تجمع بين الخير والشر، كما أنه كان يمزج بين الرغبة في تحقيق العدل وفي نفس الوقت الحفاظ على الهيبة والنفوذ، إذ كان يتأرجح بين العدل والبطش.

كما جسد الفنان رياض الخولي أيضا شخصية «سيد اللبان» في مسلسل «الفتوة» وهو يدخل في خلاف كبير مع «حسن الجبالي» الدور الذي جسده الفنان ياسر جلال، وهو ما أدى إلى العداوة بينهما، وحدثت بينهما الكثير من الخلافات والمشاكل، إذ شارك في المسلسل العديد من الفنانين أحمد صلاح حسني والفنانة مي عمر، وكذلك نجلاء بدر وأيضا أحمد خليل وغيرهم من نجوم الفن.

مسلسل حدائق الشيطان.. وجه آخر لرياض الخولي

لم تقتصر الأعمال الفنية التي جسَّد خلالها الفنان رياض الخولي الشخصيات القوية وشخصيات الشر عند هذا الحد، لكن أيضا جسَّد دور «دياب» في المسلسل الأشهر حدائق الشيطان، وكان يقف أمام «مندور أبو الذهب» الشخصية التي يجسدها الفنان جمال سليمان، بسبب معاناته من ظلمه، كما أنه شارك في العديد من الأعمال الفنية وقدم خلال الشخصيات القوية.