وفاء عامر: مسلسل «حق عرب» به مواهب جديدة.. وأحمد العوضي أثبت نجوميته

قالت الفنانة وفاء عامر، إنها تعلمت منذ دخولها عالم الفن أن الجمال زائل؛ لكن الفن هو الباقي، موضحة: «إذا قدمت الفنانة دور عظيم وبشكل محترف ليس شرط كم عمرها، فالذي يهتم بالجمال لا يهتم بأنه يطور من موهبته، وأحب أكثر أن أكون مطورة لموهبتي وأكون عنوانًا لفن بلدي».

مسلسل «حق عرب» اسم على مسمى

ووصفت وفاء عامر خلال مداخلة ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «دي إم سي»، وتقدمه الإعلاميتان سناء منصور ونهى عبد العزيز، مسلسل «حق عرب»، المقرر عرضه في موسم رمضان 2024، بأنه «عشق»، مردفة: «حق عرب سيكون اسما على مسمى، فيتضمن حقا كبيرا يعود لمواهب جديدة ستظهر في المسلسل».

أحمد العوضي ممثل عظيم

وأشارت إلى أن الفنان أحمد العوضي أثبت نجوميته وممثل عظيم، وهناك مجموعة من الفنانين الشباب تحت قيادة مخرج عظيم هو إسماعيل فاروق، مردفة: «المخرج يوجهني توجيهات لا تأتي على بالي خلال مذاكرتي للعمل.. ودائمًا يقول إنه أحد تلاميذ الأستاذة سناء منصور».

ولفتت إلى أنها تشعر بأن مسلسل حق عرب سيكون من أوائل الأعمال التي ستتابع في الوطن العربي، قائلة: «هذا وعد».