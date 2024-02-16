العوضي بين رياض الخولي ووفاء عامر في صراع على «رقبة المعلم عبد ربه» بـ«حق عرب»

«لو أنت عرب السويركي، وأطلب منك تجيب رقبة المعلم عبد ربه، تفتكر عرب ممكن يعمل إيه؟»، بتِلك الجُملة يبدأ برومو مسلسل «حق عرب»، الذي يشارك به النجم أحمد العوضي في السباق الرمضاني المُقبل 2024، والمقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية.

وظهر «العوضي» في البرومو، وهو يجسد شخصية، «عرب السويركي»، وتدور أحداث المسلسل في منطقة شعبية، ويعمل لدى رياض الخولي، وتجمعه قصة حب بفتاة بسيطة والتي تجسد شخصيتها الفنانة دينا فؤاد، بينما يروج في المنطقة أن بينه وبين «صباح الجياش»، تِلك الشخصية التي تلعبها وفاء عامل علاقة حب.

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ويستخدم العوضي كعادته، خلال الأعمال التي قدمها من قبل بعض الجُمل الرنانة التي تُردد في الأوساط الشعبية، مثل «ميبقاش أكل عيشكوا الكلام»، «تشكر منحرمش»، وغيرها من تِلك الجُمل التي تلاقي رواج كبير وقت عرض المسلسل لدى الجمهور، مثلما اشتهر من قبل بجملة «وحش الكون»، من مسلسل «اللي مالوش كبير».