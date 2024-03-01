مدحت صالح نجم حفلات ليالي رمضان 2024 بالأوبرا

يتضمن برنامج دار الأوبرا المصرية لشهر مارس الجاري، العديد من حفلات الموسيقى، أبرزها انطلاق ليالي شهر رمضان، وعلى رأسها حفل النجم مدحت صالح، بمصاحبة الفنان عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة أحمد عامر، في 31 مارس الجاري، ويقام على المسرح الكبير في التاسعة والنصف مساء.

حفلات مارس في الأوبرا

تقدم دار الأوبرا العديد من الحفلات خلال مارس الجاري منها:

- حفل أوركسترا أم النور- على مسرح الجمهورية 1 مارس

- حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني- المسرح الكبير- 2 مارس

عرض «صحراء شادي عبد السلام» على مسرح الجمهورية

- حفل فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية - مسرح الجمهورية.

- الفرقة القومية للموسيقى العربية- مسرح الجمهورية - 3 مارس 8 مساء

- حفل مؤلفات محمد عادل- على المسرح الصغير- 5 مارس

- أوبرا- كارمن فرقة أوبرا القاهرة، أوركسترا أوبرا القاهرة - المسرح الكبير- 6 مارس

- عرض «صحراء شادي عبد السلام»- على مسرح الجمهورية- أيام 6 و7 و8 مارس

- حفل الموسيقى العربية «العندليب الأسمر»- المسرح الكبير- 7 مارس

- حفل أوركسترا بلونايل - سامي إبراهيم - المسرح الصغير- 8 مارس

- فرقة أوبنا اندراوس الصموئيلي- مسرح المجهورية- 10 مارس

- أوركسترا القاهرة السيمفوني - المسرح الكبير - 9، و16، و23 مارس

- فرقة أعز الناس للموسيقى والغناء 22 مارس.

- فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية - المسرح الكبير 28 مارس

- حفل الفنان مدحت صالح- على المسرح الكبير- 31 مارس.