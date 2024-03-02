متحدث الحكومة: تعاون تاريخي بين مصر والفاو في مجال الأمن الغذائي وبناء القدرات

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل لقاء رئيس مجلس الوزراء، مع شو دينيو، مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو، والوفد المرافق له، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

التعاون التاريخي بين مصر ومنظمة الأغذية والزراعة

وقال «الحمصاني» خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج «الخلاصة» الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، على قناة «المحور»، إنّ هذا اللقاء جاء في إطار الدور الهام والتعاون التاريخي بين مصر ومنظمة الأغذية والزراعة، مشددًا على أن الأمن الغذائي تحديًا كبيرًا للعالم أجمع، في ظل التطورات الكبيرة.

وذكر أن مصر عضوًا مؤسسًا في منظمة الفاو، ومجالات التعاون بين مصر والمنظمة كبيرة، وخاصة في مجال الأمن الغذائي وبناء القدرات ونقل أحدث أساليب التكنولوجيا في مجال الزراعة، ومصر تستضيف مكتب وطني لمنظمة الفاو في القاهرة، بخلاف مكتب آخر إقليمي تستضيفه القاهرة للمنظمة.

مجالات التعاون بين مصر والمنظمة

وأوضح أن مجالات التعاون بين مصر والمنظمة تشمل العديد من الجوانب، واجتماع اليوم، جاء في إطار الزيارة التي يقوم بها مدير عام المنظمة للقاهرة، وجرى تبادل التوقعيات للبرنامج الوطني لمنظمة الفاو، في إطار التعاون العام بين الجانبين.