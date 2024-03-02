وزير الزراعة: معرض خير مزارعنا لأهالينا يوفر 200 سلعة

افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، «معرض خير مزارعنا لأهالينا» للمنتجات والسلع الغذائية، المقام بموقع الإدارة العامة للزراعات المحمية بالدقي.

وعقب الافتتاح، صرح القصير، بأنه في إطار توجيهات القيادة السياسية ومتابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، توفر وزارة الزراعة السلع الاساسية للمواطنين من خلال منافذها الثابتة والمتحركة في جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى معارض «خير مزارعنا لأهالينا» بأسعار مخفضة، والحد من الحلقات الوسيطة لأنها من المنتج إلى المستهلك مباشرة دون وسطاء، وبجودة عالية.

وأضاف وزير الزراعة، أن المعرض يوفر نحو 200 سلعة من خلال مشاركة 70 عارضا من الهيئات التابعة للوزارة وكذلك بعض شركات القطاع الخاص.

33 منفذا متحركا

وأشار إلى أن وزارة الزراعة بها أكثر من 33 منفذا متحركا تجوب القرى والمحافظات المختلفة والمناطق النائية، فضلا عن 274 منفذا ثابتا بالمحافظات، وجرى ضخ العديد من المنتجات والسلع بها بأسعار مناسبة.

ووجّه وزير الزراعة باستمرار ضخ السلع في المعرض طوال شهر رمضان، والبيع بالأسعار المعلنة، مشيرا إلى أنه في ظل الجهود التي تبذلها الدولة في ضبط الأسواق فأن الأسعار تتجه إلى الانخفاض، مؤكدا توافر جميع السلع، مناشدا المواطنين بعدم تخزينها وشراء احتياجاتهم.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الدولة حريصة على إقامة المعارض والمنافذ السلعية بهدف توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، والحد من الحلقات الوسيطة لتكون عملية وصول السلعة من المنتج إلى المستهلك مباشرة دون وسطاء وبجودة عالية.

وأضاف راشد، أن معرض خير مزارعنا لأهالينا يشارك فيه العديد من العارضين ويحتوي على جميع السلع الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسرة المصرية.

المعرض يشهد سنويا زيارات كبيرة للمواطنين

ودعا محافظ الجيزة، المواطنين إلى زيارة المعرض والاستفادة من المنتجات والسلع الغذائية المعروضة، مؤكدا أن المعرض يشهد سنويا زيارات كبيرة للمواطنين نظرا لجودة المنتجات المعروضة سواء اللحوم أو منتجات الألبان أو منتجات وزارة الزراعة والسلع الأساسية.

وأوضح أن هناك تنسيقا بين وزارة الزراعة والمحافظة لإنجاح المعرض لتحقيق الاستفادة للمواطنين.