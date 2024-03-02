أحمد ثروت يؤدي مناسك العمرة بصحبة زوجته

أدى المطرب أحمد ثروت، مناسك العمرة بصحبة زوجته، ونشر صورا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلق عليها: «الحمدلله الذي رزقنا إتمام العُمرة، اللهم تقبلها منا يا رب العالمين.. أكثر حاجة كان نفسي أعملها وأنا واقف على رجلي أني أزور بيت ربنا وأعمل العمرة.. والحمد لله تمت النهارده».

وأضاف أحمد ثروت: «كذا مرة في خلال السنة اللي فاتت وأنا على الكرسي تترتب وعلى آخر لحظة يحصل مانع صحي ليا أني أروح، كأن ربنا بيأجلها وحابب يفرحني أكتر وأكتر أني أروح بيته وأنا واقف على رجلي مش على كرسي وأكون فهمت رسالته ليا السنة اللي فاتت دي كلها».

أحمد ثروت يكشف عن البركة في حياته

وتابع نجل الفنان محمد ثروت: «أنا جيت أشكر ربنا على الخير اللي انا فيه دلوقتي، حتى لو مش متعافي 100%؜ بس الحمد لله أني خفيت وعايش وراضي ومبسوط وأهلي حواليا، معاني تبدو بسيطة بس فيها بركة من ربنا والبركة مش الفلوس ولا النجاح.. البركة في أن يعدي شهر واتنين وتلاتة وسنة.. وأنت مش مضطر تروح للدكتور لأن ربنا مبارك في صحتك أو تأكل أكلة نفسك فيها من غير ما تتعب أو تروح حتى الحمام من غير مساعدة حد».

واختتم: «الخلاصة، خليك مؤمن أن ربنا مش بيسيب حد بيحبه ولما بتؤمن من جواك بيعوضك ويخليك ناسي أنت خسرت إيه.. وربنا يكتب لكل المسلمين زيارة بيته الحرام».