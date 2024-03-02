رغم جرائم إسرائيل.. محادثات الهدنة ووقف إطلاق النار في غزة تسير على الطريق الصحيح

تسارع مصر الزمن مع دول الوسطاء من أجل الاتفاق على هدنة إنسانية جديدة، ووقف لإطلاق النار في قطاع غزة قبل شهر رمضان، فيما تستمر غدًا المفاوضات في القاهرة بحضور جميع الأطراف، وفقًا لما أعلنته قناة «القاهرة الإخبارية».

مصدر رفيع المستوى، قال إنّ الجهود المصرية مستمرة من أجل التوصل إلى هدنة إنسانية قبل شهر رمضان، مشيرًا إلى أن هناك تقدمًا ملحوظا في مفاوضات الهدنة الإنسانية.

جريمة دوار النابلسي بشارع الرشيد تُسرع المفاوضات

ورغم أن جريمة دوار النابلسي بشارع الرشيد في غزة التي راح ضحيتها عشرات الفلسطينيين ومئات الجرحى، هددت بشكل كبير استمرار المفاوضات، إلا أن شبكة «CNN» الأمريكية، قالت في تقرير إنّ المحادثات الجارية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، تسير في طريقها الصحيح، كما لا توجد أي مؤشرات، تشير إلى تعثر المفاوضات أو تغيّر مسارها، وفقًا لمسؤولين مطلعين على المفاوضات.

ورغم الحديث عن احتمالية تعثر المفاوضات بسبب جريمة دوار النابلسي، إلا أن مسؤول أمريكي، أكد أنها فعلت العكس، حيث دفعت دول الوسطاء إلى تسريع المباحثات والمفاوضات ومحاولة وقف إطلاق النار في غزة بأسرع وقت ممكن.

وقف إطلاق النار في غزة خلال الأيام المقبلة

ووفقًا لمسؤولين أمريكيين، فالهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار في غزة من المتوقع أن يكون خلال الأيام المقبلة.

شروط دولة الاحتلال لوقف إطلاق النار في غزة

موقع «أكسيوس» الأمريكي، قال إن شرط دولة الاحتلال الإسرائيلي الوحيد الآن، هو الحصول على قائمة بأسماء المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة والذين هم على قيد الحياة، وأيضًا طلبت مزيدًا من التفاصيل حول الأسرى الفلسطينيين المطلوب إطلاق سراحهم.

وتتضمن صفقة تبادل المحتجزين ضمن وقف إطلاق النار في غزة، إطلاق دولة الاحتلال الإسرائيلي سراح 400 أسير فلسطيني، مقابل 40 محتجزًا إسرائيليًا لدى الفصائل الفلسطينية، ويمتد وقف إطلاق النار في غزة لمدة تصل إلى 6 أسابيع، أي يوم هدنة لكل محتجز إسرائيلي حتى يجرى إطلاق سراحه.