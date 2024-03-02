«الأزهر» يطلق اختبارات المرحلة الثانية لمركز إعداد وتطوير معلمي القرآن الكريم

انطلقت اليوم بمقر الرواق الأزهري بالجامع الأزهر، اختبارات المرحلة الثانية لمركز إعداد وتطوير معلمي القرآن الكريم، إذ يؤدي 644 محفظًا من العاملين في الرواق الأزهري، وإحدى عشرة محافظة، اختبارات تستمر لمدة 4 أيام، وذلك برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

مركز إعداد وتطوير معلمي القرآن الكريم بالرواق الأزهري

وصرّح الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، بأنّ مركز إعداد وتطوير معلمي القرآن الكريم بالرواق الأزهري، يُعد حلقة وصل بين الأصالة والمعاصرة.

وأوضح، أن المركز يعمل على تطوير أداء معلمي القرآن الكريم بما يجمع بين النظرية والتطبيق، وعليه فقد تم عمل مجموعة من البرامج العلمية المتكاملة تهدف إلى إنتاج معلم مُدرَّب معتمد يتم اختياره بعناية فائقة، ومنهج في علم التجويد يجمع بين المتون التراثية والتدريب الجيد على الأداء، ومراجعة القرآن الكريم كاملاً في أربعة أشهر فقط، ولا تنتهي هذه البرامج باختبارات للوقوف على مدى تحقيق الأهداف.

اختبارات إعداد وتطوير معلمي القرآن الكريم

وفي سياق سابق، أوضح الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، أن اختبارات المرحلة الأولى لمركز إعداد وتطوير معلمي القرآن الكريم بالرواق الأزهري بدأت في يونيو الماضي، تقدم خلالها للاختبارات 900 معلم من العاملين في الرواق الأزهري بالجامع الأزهر والمحافظات الخارجية.

اختبارات المرحلة الثانية

وأوضح أن اختبارات المرحلة الثانية هذا العام تستهدف اختبار 1029 محفظًا في ثلاثة مقرات: المقر الأول بمحافظة سوهاج، ضم محافظات سوهاج وأسيوط وقنا، بإجمالي متقدمين 190 محفظً، بينما تجري الاختبارات بالمقر الثاني الأسبوع المقبل بمحافظة الإسكندرية ويضم محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، بإجمالي متقدمين 195 محفظًا، في حين تعقد الاختبارات في المقر الثالث بالجامع الأزهر في الأسبوع التالي حيث يتم اختبار 644 محفظًا من العاملين في الرواق الأزهري بالجامع الأزهر الشريف بفروع باقي المحافظات.

تأتي هذه الاختبارات بتوجيهات الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وباعتماد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، والشيخ إبراهيم حلس مدير شئون الأروقة بالجامع الأزهر الشريف.