المخرج وائل فهمي ناعيا حلمي بكر: «رباني بعد وفاة والدي»

نعى المخرج وائل فهمي، الموسيقار الكبير حلمي بكر، الذي رحل عن عالمنا أمس الجمعة، عن عمر ناهز 87 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، وتدهور حالته الصحية.

وفاة حلمي بكر

وقال «فهمي» خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج «الخلاصة»، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، على قناة «المحور»، إنّ وفاة «بكر» خسارة كبيرة على الوسط الفني.

مواقف إنسانية لـ حلمي بكر

وأردف: «حلمي بكر له مواقفه الإنسانية والشخصية معي.. فهو أول من احتضنني ورباني وتولاني بعد وفاة والدي.. لم يتركني أبدًا.. ولحن لي.. ورفض الحصول على أي مقابل مالي».

واختتم: «حلمي بكر عشرة عمر، وكان يعزم أسرتي كل رمضان».