استرداد 10 أفدنة من أملاك الدولة في حملة مكبرة بالإسماعيلية

نفذت محافظة الإسماعيلية اليوم السبت، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق مركز ومدينة القنطرة غرب، بالتزامن مع الحملة المكبرة من الموجة 22 لإزالة المخالفات، والمقرر أن تستمر حتى منتصف شهر مارس الجاري.

وتمكنت الحملة بحضور رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، وقوات إنفاذ القانون، من إزالة 3 حالات تعدٍّ على أملاك الدولة، منها إزالة حالة تعدٍّ بولاية المحافظة على مساحة 10 أفدنة، عبارة عن أراضي مرفوضة من التقنين، كما تم إزالة حالتين تعدٍّ على أراضي بولاية السكة الحديد.

بشارة: برنامج زمني لاسترداد كافة اراضي الدولة

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إن هناك برنامجا زمنيا للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، لمنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، مشيرا إلى أنه يجري المتابعة لتنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة.

وأضاف بشارة، أنه وجه جميع رؤساء المراكز والقرى بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.