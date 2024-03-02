خريطة معارض أهلا رمضان في محافظة الإسماعيلية.. تخفيضات تصل 30%

مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، افتتحت مديرية تموين الإسماعيلية، عددا من المعارض لتوسيع خريطة معارض أهلا رمضان في محافظة الإسماعيلية بتخفيضات 30%، مع توفير السلع الغذائية وسلع شهر رمضان.

خريطة معارض أهلا رمضان في محافظة الإسماعيلية

وشهدت المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية افتتاح عدد من المعارض في القرى والمراكز لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للجمهور، شملت افتتاح معرض جديد في قرية أبو عطوة ومعرض آخر في قرية نفيشة.

وقال محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة، إن المعارض التي يجري افتتاحها خلال الفترة الحالية تستهدف توفير الأرز والسكر والزيت والدقيق، وأنواع المكرونة المختلفة إلى جانب الخضروات والفاكهة واللحوم بأسعار مخفضة تصل إلى 30%.

واضاف أن المعارض شهدت توفير ياميش رمضان بأسعار مخفضة للجمهور لرفع العبء عن المواطنين مشيرا إلى أن جميع المعارض تخضع للرقابة، وإشراف من الغرفة التجارية ومديرية التموين والتجارة الداخلية لمنع التلاعب في الأسعار، وضمان جودتها.

خريطة معارض أهلا رمضان في محافظة الإسماعيلية

وتضمنت خريطة معارض أهلا رمضان في الإسماعيلية الأماكن الآتية:

معرض أهلا رمضان الرئيسي في حديقة الشيخ زايد.

معرض قرية أبو عطوة بنطاق مركز الإسماعيلية.

معرض قرية نفيشة بنطاق قرية الإسماعيلية.

منفذ بيع منتجات أهلا رمضان في التل الكبير.

منفذ بيع منتجات أهلا رمضان في القصاصين.

منفذ بيع منتجات اهلا رمضان في أبوصوير.

منفذ بيع منتجات أهلا رمضان في قرية أبو سلطان في مدينة فايد.

منفذ بيع منتجات أهلا رمضان في فايد.

منفذ بيع منتجات أهلا رمضان في القنطرة غرب.