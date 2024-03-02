«الهلال الأحمر»: 1.4 مليون فلسطيني في رفح دون مأوى.. وهناك حاجة إلى المساعدات

أعلن الهلال الأحمر المصري، أنه يوجد 1.4 مليون فلسطيني في رفح بدون مأوى، وهناك العديد من الأسر في حاجة إلى المساعدات الغذائية.

تجهيز آلاف من المساعدات الغذائية لأهالي غزة

وقالت الدكتورة آمال إمام، مدير إدارة الشباب وتنمية التطوع، إنّ الهلال يعمل من خلال المتطوعين على تجهيز آلاف من المساعدات الغذائية لأهالي غزة، موضحة أنّ الجميع يعمل لتوصيل المساعدات وإكفاء الاحتياجات اليومية لأسر تحتاج إلى المساعدة.

وأضافت في تقرير صادر عن الهلال، أن التطوع هو أساس عمل الهلال الأحمر المصري، والأعمال المتعلقة بتجهيز المساعدات، تتم بمتطوعين تحت إشراف العاملين والموظفين والخبراء، في مجال تقديم المساعدات الإنسانية.

آليات آليات التبرع لأهالي غزة:

وحدد الهلال الأحمر المصري آليات التبرع لأهالي غزة، وهي كالآتي:

- أونلاين: من خلال موقع جمعية الهلال الأحمر المصري

- مندوب: الاتصال بـ 15322 مع ترك الاسم، العنوان، رقم المحمول، والمبلغ

- رسالة نصية: إرسال رسالة نصية من أي محمول على رقم 9770 وكتابة فلسطين

- فوري: من أي مكان عنده ماكينة فوري كود 99981

- فودافون كاش *9*166#

- بنك القاهرة: حساب رقم 8384/501/30

- ‏CIB حساب رقم 100035211157

- كود تسويقي 911111

‎- البنك العربي الإفريقي الدولي حساب رقم 702 379-3910-001

- بنك SAaIB فرع المعادي حساب رقم 2820302932110010

- بنك مصر حساب رقم 911111

- البريد المصري حساب 011-311-30000-11818.