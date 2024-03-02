كاتب صحفي: مصر أرسلت 100 ألف طن مساعدات إلى غزة خلال 5 شهور

قال أشرف أبو الهول مدير تحرير الأهرام، إن مصر تواصل جهودها على كافة المستويات لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وخلال الخمس شهور الماضية استقبلت 40 ألف طن من المساعدات الإنسانية من دول العالم لإدخالها إلى غزة، بينما قدمت القاهرة 100 ألف طن، ما يوضح أن مصر أرسلت ما يقرب من ثلثي المساعدات الإنسانية للقطاع.

مصر أعطت أولوية لإرسال المساعدات

وأضاف «أبو الهلال»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر أعطت أولوية لإرسال مساعدات للقطاع، وإنقاذ السكان، وعملت على إدخال المساعدات من أغذية ومياه وأدواية حتى تساعد الفلسطينيين على الصمود، وإفشال المخططات الإسرائيلية للتهجير القسري.

مصر تبحث عن طرق جديدة لإدخال المساعدات

وتابع أن مصر تبحث عن طرق جديدة كل يوم لإدخال المساعدات الإنسانية سواء برا عن طريق معبر رفح أو جوا، موضحا أن القاهرة رفعت شعار الإنسانية الحقيقة منذ الـ 7 من أكتوبر، ما ساهم في حشد الرأي العام العالمي، لفت الانتباه إلى كل الجرائم والممارسات التي تمارس في حق الأشقاء في فلسطين.