«كان طالع به على السلم».. ضبط شاب بولندي حاول إخفاء حصان مسروق بشقته

واقعة غريبة شهدها أحد العقارات السكنية في بولندا، خلال الأيام القليلة الماضية، إذ سرق شاب حصانًا، ومن ثم حاول تخبئته في شقته التي تقع بالطابق الثالث، لتنتهي قصته بالفشل ويتم إلقاء القبض عليه، وفي انتظار حكم المحكمة.. فماذا حدث وكيف كُشف أمر الشاب؟

شاب بولندي يحاول إخفاء حصان في شقته

بدأت القصة عندما تلقت الشرطة في بولندا بلاغًا طارئًا من سكان أحد العقارات السكنية، شكوا خلاله من أن شابًا يقطن بالعقار يحاول قيادة حصان كبير الحجم إلى شقته التي تقبع في الطابق الثالث، وأن ذلك سبب إزعاجًا كبيرًا لهم.

في بادئ الأمر اعتقد ضباط الشرطة أن البلاغ مجرد مزحة كاذبة، إلا أنهم وفي ظل جدية الحديث التي سيطرت على نبرة سكان العقار في أثناء بلاغهم اضطروا إلى الذهاب للعقار للتحقق من الأمر، ليُصدموا فور وصولهم، عندما رأوا شابًا في نهاية العقد الثاني من عمره يحاول قيادة حصان إلى الطابق الثالث حيث تقبع شقته، في وسط مشادات كلامية وجدال مع باقي السكان المستائين من الأمر، بحسبما ورد على موقع «odditycentral».

تفاصيل الواقعة الغريبة

وكشفت الشرطة البولندية تفاصيل الواقعة الغريبة؛ إذ قالت أنيتا بوتريكوس، متحدثة باسم الشرطة، خلال حديثها لراديو «غدانسك»: «عندما ذهب أفراد الشرطة إلى العقار محل البلاغ وجدوا أن البلاغ حقيقي، وتم رؤية الشاب وهو يحاول قيادة الحصان للأعلى وسط اعتراض من الجيران».

وبعد التحقيق مع الشاب - لم يُذكر اسمه - تبين أنه سرق الحصان ولذلك حاول إخفاءه في شقته الصغيرة التي تتكون من غرفتي نوم: «يبدو أن الشاب لم يفكر في الأمر.. فكيف سيتمكن من إخفاء حصان كبير بهذا الحجم في شقته؟»، بحسب «أنيتا»، وأن سعر الحصان يبلغ حوالي 15000 زلوتي بولندي (3800 دولار)، وتمت إعادته إلى مالكه، الذي سبق له هو الآخر الإبلاغ عن سرقة الحصان، كما وُجهت إلى الشاب تهمة السرقة، وينتظر عقوبة بالسجن من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات.