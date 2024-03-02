انخفاض أسعار «اللحمة القايم» في سوق المواشي بالدقهلية

تشهد أسعار اللحمة القايم في سوق المواشي بمحافظة الدقهلية انخفاضا في الأسعار تلك الأيام، خاصة بعد انخفاض أسعار الأعلاف بمختلف الأماكن، وتمتلك محافظة الدقهلية عددا من الأسواق أهمه سوق بلقاس.

أسعار اللحم القايم بسوق المواشي في الدقهلية

وأشار الدكتور السيد الحسنين وكيل مديرية الطب البيطري بمحافظة الدقهلية لـ«الوطن»، إلى أن الدقهلية تمتلك عدد كبير من أسواق المواشي، وأكبرهم هو سوق بلقاس.

وأوضح الحسنين، أن أسعار اللحم القايم في المواشي تختلف من نوع لآخر، وفقا لنوع وحالة المواشي المتواجدة في الأسواق بمحافظة الدقهلية.

انخفاض أسعار اللحم القايم في سوق المواشي بالدقهلية

وأضاف محمد عباس تاجر مواشي بسوق بلقاس بمحافظة الدقهلية لـ«الوطن»، أن أسعار اللحمة القايم في سوق المواشي تشهد انخفاضا ملحوظا عن الأيام السابقة: «انخفاض حوالي 10 أو 20 جنيها في الأسعار وده بيعود بفائدة كبيرة على التجار خاصة في الأوزان الكبيرة».

وأشار إلى أن التخفيض حتى وإن كان بسيطا فهو مفيد للتاجر: «يعني أقل 10 جنيات عن الأسعار، لو في عجل وزن 400 كيلو بنتكلم في توفير 4000 جنيه».

وأوضح، أن أسعار الكيلو القايم في سوق المواشي بالدقهلية، كالآتي:

- الكيلو القايم في الجاموس الكبير 150 جنيها.

- الكيلو القايم في الجاموس الصغير يصل لـ160 و165 جنيها، بدلا من 170 و180 جنيها.

- الكيلو القايم في البقري يصل 180 جنيها بدلا من 190 جنيها الصغير والكبير أقل 10 جنيهات.

- الكيلو القايم في الضاني يصل 160 جنيها بدلا من 170 و180 جنيها.

أشهر أسواق المواشي في الدقهلية

- سوق المواشي ببلقاس، أكبر أسواق المواشي بالدقهلية.

- سوق المواشي بميت غمر.

- سوق المواشي بمدينة المنصورة.

- سوق المواشي بميت العامل.

- سوق المواشي بمدينة السنبلاوين.

- سوف المواشي بأجا.

- سوق المواشي بشربين.