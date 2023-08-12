انخفاض أسعار المواشي في سوق السبت بإسنا تزامنا مع بدء صيام العذراء

شهد سوق إسنا للمواشي جنوب الأقصر، اليوم السبت، انخفاضا في أسعار عجول اللحم والأبقار والجاموس والأغنام بسبب قلة الشراء، تزامنا مع بدء صوم العذراء لدى المسيحيين، إذ انخفض سعر كيلو اللحم العجالي قائم حوالي 10 جنيهات ليسجل 220 جنيها للكيلو.

انخفاض أسعار المواشي

وأوضح محمود القرش، تاجر مواشي بسوق إسنا جنوب الأقصر، أن هناك انخفاضا عاما في كافة أسعار المواشي بالسوق، عدا المواشي «القاني» أي مواشي التربية التي ظلت أسعارها مرتفعة بسبب إقبال التجار على الشراء للتربية مجددا، ويتراوح سعر العجل «القاني» من عمر شهر لـ6 أشهر بين 14 ألفا إلى 19 ألف جنيه، فيما ظلت أسعار البقر والجاموس الوالد منخفضة من بعد عيد الأضحى بشكل عام، إذ تراوح سعر البقر والجاموس الوالد من 40 ألفا إلى 90 ألف جنيه، وتراوح سعر البقر العشر والجاموس، من 30 ألفا إلى 65 ألف جنيه.

أسعار الأغنام في سوق إسنا

فيما أكد صلاح نور، تاجر مواشي بالأقصر، أن أسعار الأغنام انخفضت، فالخروف تراوح سعره من 4500 إلى 8 آلاف جنيه، فيما بلغ جدي الماعز من 1500 إلى 4000 آلاف جنيه، موضحا أن أسعار الجمال شهدت انخفاضا ملحوظا، إذ تراوحت أسعارها ما بين 40 ألفا إلى 65 ألف جنيه، وبلغ سعر كيلو لحم الجمل قائم حوالي 200 جنيه.