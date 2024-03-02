أبناء مركز الفنون والإبداع بكفر الشيخ يشاركون بالمخيم الوطني لذوي الهمم

شارك أبناء مركز الفنون والإبداع بمركز شباب سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، في المخيم الوطني الثاني لذوي الهمم «مخيم نجوم فتيان الكشاف» الذي أُقيم بمخيم فتيان الكشافة في عين السليين بمحافظة الفيوم، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

فتح المجال لمشاركة ذوي القدرات الخاصة

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، على أنّ وزارة الشباب والرياضة معنية بفتح المجال لمشاركة ذوي القدرات الخاصة في جميع البرامج والمهرجانات والأنشطة المتنوعة، ومنها البرامج الكشفية التي تلعب دوراً كبيراً في رفع المعنويات وشحن الثقة بالنفس، وهي دعوة جديدة لدمجهم في المجتمع، مضيفاً أنّ الكشافة فرصة على أرض الواقع للتأكيد لهذه الفئة أنّ المجتمع المحيط يقف إلى جانبهم ويتطلع لمشاركتهم.

أسماء المشاركون في المخيم الوطني لذوي الهمم

شارك بالمخيم من محافظة كفر الشيخ، الأشبال الخمسة «أسامة عبد العزيز، عمار المهدي، محمد أبو شعيشع، محمد وليد، أحمد الديب»، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ الدكتور مصطفى الحلو، منسق مكتب قادرون باختلاف بالمديرية.